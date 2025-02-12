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Белоруса, жарившего рыбу на Вечном огне в Пскове, лишили свободы

Гражданина Республики Беларусь, который пожарил на Вечном огне в Пскове рыбу, найденную в мусорном контейнере, лишили свободы (часть 3 статьи 354.1 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Мужчине назначено наказание в виде 1 года 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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Напомним, по версии следствия, 28 июля житель города Пскова, находясь в состоянии опьянения, готовил пищу на Вечном огне в Сквере павших борцов. 1 августа Псковский городской суд избрал иностранному гражданину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца за осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

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По части 3 статьи 354.1 УК РФ мужчине грозило наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.