Происшествия

В Пскове упавшая в коллектор собака погибла после спасения

Собака упала в коллектор в микрорайоне Кресты в Пскове, работы по вызволению животного проходили 12 февраля, впоследствии пес скончался.

Видео спасения собаки из коллектора

В редакцию Псковской Ленты Новостей обратилась местная жительница, которая сообщила, что 12 февраля сотрудники «Псковских тепловых сетей» целый день пытались спасти собаку из коллектора.

«В Крестах собака упала в коллектор и забилась там куда-то вглубь, застряла в трубах. Кричала весь день, мужики пытались её спасти, но все тщетно. Вечером приехали сотрудники ПТС, все раскопали, поднимали плиты, чтобы спасти животное», — рассказала псковичка.

Редакция ПЛН обратилась в «Псковские тепловые сети», где пояснили, что собаку пытались спасти целый день. К вечеру ее вытащили и отвезли в зоозащитную организацию, где обессиленное животное скончалось.