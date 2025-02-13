Происшествия

Жилой дом горел в опочецкой деревне Мололово

Возгорание произошло в жилом доме в деревне Мололово Опочецкого муниципального округа 13 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о пожаре поступило в 13:06. В доме произошло возгорание потолочного перекрытия. Предположительно, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации камина. К ликвидации привлекали 5 специалистов МЧС России и 2 единицы техники.

А вечером в этот день в результате пожара сгорел нежилой дом в деревне Шурупово Опочецкого муниципального округа. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки. Огнеборцы МЧС России спасли хозяйственную постройку.