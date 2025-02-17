Происшествия

Мужчину будут судить за причинение тяжкого вреда своему напарнику во время заготовки леса в Порхове

В Порхове будут судить 45-летнего мужчину, который при заготовке древесины причинил мужчине тяжкий вред здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

В ходе производства дознания установлено, что 21 декабря 2024 двое мужчин находились в лесу на заготовке древесины, где один из них, используя бензопилу, спил ствол дерева, которое повлекло падение ствола соседнего дерева на его напарника.

В результате чего потерпевший получил черепно-мозговую травму с ушибом вещества головного мозга, повлекшие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.