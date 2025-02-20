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Великолукский судебный пристав опознал преступника, находившегося в федеральном розыске

20.02.2025 18:21|ПсковКомментариев: 0

На проходном посту Великолукского районного суда старший смены на объекте судебный пристав по ОУПДС Евгений Рысаков выявил мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Во время проверки документов судебный пристав заметил подозрительного мужчину. Выяснилось, что он разыскивается за кражу. Установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, данный гражданин похитил горный велосипед марки Top Gear из общежития, после чего скрылся с места преступления и распорядился им по своему усмотрению, нанеся владельцу материальный ущерб.

Поскольку мужчина не являлся на судебные заседания по своему делу, он был объявлен в федеральный розыск. Благодаря оперативным действиям судебного пристава по ОУПДС преступник был передан сотрудникам ОМВД России по городу Великие Луки для дальнейшего разбирательства.

«Этот случай еще раз демонстрирует, насколько важна работа сотрудников органа принудительного исполнения в борьбе с преступностью. Их внимательность и профессионализм помогают не только в исполнении судебных решений, но и в предотвращении дальнейших правонарушений», - добавили приставы.
Теги: #пристав
Источник: Псковская Лента Новостей
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