Происшествия

Великолукский судебный пристав опознал преступника, находившегося в федеральном розыске

На проходном посту Великолукского районного суда старший смены на объекте судебный пристав по ОУПДС Евгений Рысаков выявил мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Во время проверки документов судебный пристав заметил подозрительного мужчину. Выяснилось, что он разыскивается за кражу. Установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, данный гражданин похитил горный велосипед марки Top Gear из общежития, после чего скрылся с места преступления и распорядился им по своему усмотрению, нанеся владельцу материальный ущерб.

Поскольку мужчина не являлся на судебные заседания по своему делу, он был объявлен в федеральный розыск. Благодаря оперативным действиям судебного пристава по ОУПДС преступник был передан сотрудникам ОМВД России по городу Великие Луки для дальнейшего разбирательства.