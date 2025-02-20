Происшествия

За систематические кражи продуктов лишили свободы 19-летнего великолучанина

Великолукский городской суд признал виновным 19-летнего уроженца города Великие Луки, который совершал хищения продуктов питания из местных магазинов, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что обвиняемый, имея неснятые и непогашенные судимости за аналогичные преступления, вновь преступил закон в период с ноября 2024 года, совершив серию краж.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, а также наличия смягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.