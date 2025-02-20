Происшествия

Великолукский молочный комбинат обвиняют в загрязнении ручья без названия

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора к обществу с ограниченной ответственностью «Великолукский молочный комбинат» о взыскании вреда, причиненного ручью без названия из-за неочищенных сточных вод. Взыскать требуют 976 921 рубль, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

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Согласно исковому заявлению, общество после очистки на локальных очистных сооружениях сбрасывает воды с территории комбината в ручей без названия. В результате лабораторных исследований проб сточной воды на выпуске в ручей установлены превышения нормативов предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.