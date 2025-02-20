Происшествия

Себежанина осудили за покушение на убийство и хранение взрывчатых веществ

Себежский районный суд Псковской области вынес обвинительный приговор 63-летнему жителю Себежского района за покушение на убийство и незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина на почве личной неприязни к потерпевшему, вызванной противоправным поведением последнего, вооружился охотничьим ружьём, снаряжённым дробью, и выстрелил в голову потерпевшему, причинив ему тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Также у него обнаружили 503 грамма дымного пороха. Подсудимый дополнительно приобрёл у знакомого 276 граммов бездымного пороха, хранившегося в двух металлических банках.

Указанные взрывчатые вещества были пригодны для использования по прямому назначению, в том числе для производства подрывных работ и в качестве металлических зарядов в различных видах огнестрельного оружия. Взрывчатые вещества обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

С учетом обстоятельств дела, данных о личности, суд по совокупности преступлений назначил мужчине наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10000 рублей.