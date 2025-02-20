Происшествия

Жители Пскова и Плюсского района повелись на уловки мошенников и лишились денег

Злоумышленники обманным путем завладели денежными средствами нескольких жителей Пскова и Плюсского района на общую сумму более полумиллиона рублей, сообщили Псковской Ленты Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым нашим согражданам звонили неизвестные лица, которые под предлогами одалживания денег и предоставления дополнительного заработка в Сети завладели сбережениями собеседников на общую сумму более 500 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.