Происшествия

Похитителя двух бутылок виски задержали росгвардейцы в Пскове

Росгвардейцы в Пскове задержали мужчину, подозреваемого в краже двух бутылок виски, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 30-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала две бутылки виски. Сумма ущерба составила более 1000 рублей.

По факту кражи проводится проверка.