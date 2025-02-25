Происшествия

Двухэтажный жилой дом горел в гдовской деревне Партизанская

Возгорание произошло в жилом двухэтажном доме на улице Детской в деревне Партизанская Гдовского района 26 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Видео: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 7:16. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления. К ликвидации пожара привлекали 10 специалистов и 3 единицы техники.

В этот же день в 11:18 в деревне Рубилово Пушкиногорского района произошло возгорание в жилом доме площадью 70 квадратных метров. Возможная причина - аварийный режим работы электросети внутри дома. Огнеборцы эвакуировали 2 газовых баллона. К ликвидации пожара привлекались 9 специалистов и 2 единицы техники.

В 20:53 того же дня поступило сообщение о возгорании бесхозного строения на улице Луначарского в Пустошке. Возможная причина - короткое замыкание на вводе в бесхозное строение. Пожарные спасли жилой дом и надворную постройку. К ликвидации пожара привлекали 6 специалистов и 2 единицы техники.