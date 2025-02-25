Происшествия

Жители Пскова, Великих Лук и Себежа повелись на уловки мошенников и лишились 450 тысяч рублей

Ряд жителей Пскова, Великих Лук и Себежа поддались на уловки мошенников и лишились в общей сложности более 450 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким нашим согражданам звонили неизвестные лица, которые под предлогами необходимости перевода сбережений на «безопасный счет» и возможности предоставления дополнительного заработка в Сети завладели денежными средствами собеседников. Кроме того, махинаторы ввели в заблуждение отдельных пользователей при осуществлении ими на популярном интернет-сайте операций купли-продажи товаров, в том числе миксера.

В результате, потерпевшие лишились в совокупности свыше 450 тысяч рублей. Они обратились за помощью к стражам правопорядка. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.