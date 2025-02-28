Происшествия

В Пскове пропал 15-летний подросток с длинными черными волосами

15-летний Фахреддин Узбеков пропал в Пскове. 26 февраля подросток вышел из дома и не вернулся, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, черные длинные кучерявые волосы, карие глаза. Был в черную кофту с капюшоном с красным рисунком на спине, черные штаны и черные кроссовки. С собой у подростка был рюкзак.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8(911)890-92-81, 8-921-219-69-26 или 112.