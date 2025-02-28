Происшествия

Причину возгорания надворной постройки устанавливают в куньинской деревне Жижица

Возгорание надворной постройки произошло в деревне Жижица Куньинского района в субботу, 1 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Причину устанавливают специалисты Госпожнадзора. Огнеборцы спасли жилой дом. Для ликвидации пожара привлекали 3 человека личного состава и 1 единицу техники.

В этот же день в 22:34 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Дрождино Великолукского района. Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки на вводе в дом. Пожарным МЧС России удалось спасти две хозяйственные постройки.

А в воскресенье в 11:00 на улице Железнодорожной в Пскове пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в двухэтажном неэксплуатируемом здании. Причиной могло стать неосторожное обращение с огнем. Для тушения привлекали 9 специалистов 3 единицы техники.

Позднее на улице Гражданской в Пскове ликвидировано возгорание контейнера из-за неосторожного обращения с огнем.

В 13:17 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Курохново Новоржевского муниципального округа. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Для ликвидации привлекали 3 специалиста и 1 единицу техники.

Вечером того же дня пожарные МЧС России ликвидировали возгорание бани в деревне Стремутка Псковского района. Возможной причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печного оборудования.