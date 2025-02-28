Псковская общественная организация инвалидов проходит свидетелем по делу о мошенничестве

Псковская общественная организация Всероссийского общества инвалидов проходит свидетелем по уголовному делу по статье о мошенничестве, которое возбуждено в селе Аромашево Тюменской области, сообщила Псковской Ленте Новостей председатель местной организации Галина Курочкина.
Дело о мошенничестве при предоставлении средств реабилитации ребенку-инвалиду возбуждено по материалам прокурорской проверки, которую организовали по обращению местной жительницы, которая пожаловалась, что ребенку-инвалиду не выдают подгузники. По информации регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования, государственный контракт на поставку подгузников заключен с общественной организацией инвалидов города Пскова. В рамках исполнения этого контракта поставщик обеспечил ребенка подгузниками в количестве 1288 штук.
Как уточнила Галина Курочкина, по данному уголовному делу Псковская общественная организация Всероссийского общества инвалидов проходит в качестве свидетеля.