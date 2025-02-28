Происшествия

Псковская общественная организация инвалидов проходит свидетелем по делу о мошенничестве

Псковская общественная организация Всероссийского общества инвалидов проходит свидетелем по уголовному делу по статье о мошенничестве, которое возбуждено в селе Аромашево Тюменской области, сообщила Псковской Ленте Новостей председатель местной организации Галина Курочкина.

Дело о мошенничестве при предоставлении средств реабилитации ребенку-инвалиду возбуждено по материалам прокурорской проверки, которую организовали по обращению местной жительницы, которая пожаловалась, что ребенку-инвалиду не выдают подгузники. По информации регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования, государственный контракт на поставку подгузников заключен с общественной организацией инвалидов города Пскова. В рамках исполнения этого контракта поставщик обеспечил ребенка подгузниками в количестве 1288 штук.

Смотрите также Псковская общественная организация инвалидов стала фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве

Как уточнила Галина Курочкина, по данному уголовному делу Псковская общественная организация Всероссийского общества инвалидов проходит в качестве свидетеля.

«Уверены, что надзорные органы разберутся в сложившейся ситуации. Мы со своей стороны будем более внимательно выбирать соисполнителей контракта, осуществляющих услугу по доставке средств реабилитации, чтобы в будущем не столкнутся с недобросовестными исполнителями условии договора в других регионах Российской Федерации», - подчеркнули в псковской организации.

Галина Курочкина добавила, что Псковская общественная организация Всероссийского общества инвалидов выступает поставщиком в более чем 480 контрактах, из них 450 исполнены полном объеме, без претензий со стороны заказчиков и получателей.