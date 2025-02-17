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Псковская общественная организация инвалидов стала фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве

Псковская общественная организация инвалидов стала фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве. Дело о мошенничестве при предоставлении средств реабилитации ребенку-инвалиду возбуждено по материалам прокурорской проверки в селе Аромашево Тюменской области. Прокуратура Аромашевского района провела проверку по обращению местной жительницы. Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, женщина пожаловалась, что ребенку-инвалиду не выдают подгузники.

Установлено, что 13-летний сын заявительницы является ребенком-инвалидом и нуждается в предоставлении технических средств реабилитации, в том числе подгузников.

По информации регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования, государственный контракт на поставку подгузников заключен с общественной организацией инвалидов города Пскова. В рамках исполнения этого контракта поставщик обеспечил ребенка подгузниками в количестве 1288 штук.

Однако в ходе прокурорской проверки выявлено, что заявитель получила только 728 подгузников и подпись в акте приема-передачи средств реабилитации ей не принадлежит.

Прокуратура района направила материалы проверки в органы внутренних дел для дачи уголовно-правовой оценки.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле прокуратуры района.