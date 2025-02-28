Происшествия

«Брокеры» и «менеджеры» положили в свой карман деньги доверчивых псковичей

Более четырех миллионов рублей лишился ряд жителей Псковской области в результате различных мошеннических уловок неустановленных злоумышленников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Невеля и Локнянского района звонили незнакомцы. Они представлялись банковскими служащими, брокерами и менеджерами. В частности, звонившие предлагали собеседникам солидный заработок с использованием возможностей Сети, в том числе за счет инвестиций. А некоторых псковичей злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

Поддавшись на ухищрения аферистов, пользователи лишились в общей сложности свыше четырех миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.