Происшествия

В Великих Луках задержан подозреваемый в краже электровелосипеда

Кража электровелосипеда, стоимостью 50 тысяч рублей, произошла вечером 5 марта в городе Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: Архив ПЛН

Велосипед находился возле дома на улице Дружбы и был доступен для свободного доступа. Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки быстро отреагировали на произошедшее и в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого.

Им оказался безработный житель Великих Лук, рожденный в 1980 году, который ранее уже имел проблемы с законом. Похищенное имущество было изъято. В настоящее время продолжаются расследования всех обстоятельств преступления в рамках возбужденного уголовного дела.

«Отметим, что на территории региона по-прежнему отмечаются случаи краж двухколесных транспортных средств. Чаще всего велосипеды, мопеды, самокаты, скутеры похищают из подъездов домов, сараев, от зданий на улицах – там, где их оставляют беспечные граждане», - рассказали сотрудники УМВД.

С учетом складывающейся ситуации полицейские рекомендуют владельцам «железных коней» придерживаться определенных правил безопасности. Единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять свое транспортное средство без присмотра! Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона и краж (велозамок, тросик или цепочку с замком). Помните, чем ярче, скажем, окраска велосипеда, тем он заметнее. А, значит, злоумышленникам будет труднее его сбыть. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед все-таки дома.

«Если ваш велосипед, мопед или самокат все-таки похитили - не теряйтесь! Запомните точное время и адрес места, где это произошло. Незамедлительно позвоните в полицию и сообщите о произошедшем. Подробно опишите свое транспортное средство, укажите его особенности, а также назовите приметы возможных подозреваемых в хищении. Будьте бдительны! Помните, что профилактика краж тех же велосипедов – гораздо эффективнее кропотливой работы по их поиску!» - обратили к псковичм полицейские.