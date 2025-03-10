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Начальницу одного из псковских отделений «Почты России» подозревают в присвоении 200 тысяч рублей

Начальницу одного из отделений «Почты России» в Псковском районе подозревают в присвоении 200 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры.

Из материалов дела установлено, что в период с октября 2024 года по январь 2025 года начальник одного из отделений почты на территории Псковского района, являясь материально-ответственным лицом, совершил хищение путем присвоения вверенных ей денежных средств, принадлежащих АО «Почта России», в сумме свыше 200 тысяч рублей.

Санкция части 3 статьи 160 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до шести лет со штрафом.