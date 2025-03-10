Происшествия

Фотофакт: Первые палы травы фиксируют в Псковской области

Пал травы был замечен недалеко от деревни Печки Псковского района, сообщили очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Жесть по-псковски»

«В сторону Печков», - сообщил очевидец.

Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки.

В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.