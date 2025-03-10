Происшествия

Жителя Смоленской области в Пскове осудили за серию краж почти на миллион рублей

Псковский городской суд вынес приговор в отношении жителя Смоленской области, обвиняемого в совершении серии краж с незаконным проникновением в жилища и хищении денег с банковского счета, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Установлено, что с октября 2023 года по январь 2024 года мужчина незаконно проникал в квартиры на территории Пскова, используя подобранные ключи. Из квартир он похищал денежные средства, ювелирные украшения и другие ценные вещи.

В ходе одного из преступлений злоумышленник нашел банковскую карту с записанным на бумаге пин-кодом. Он использовал карту для снятия 54 000 рублей с банковского счета владельца карты через банкомат.

Всего обвиняемый совершил шесть краж, причинив потерпевшим ущерб на сумму 976 975 рублей 40 копеек. В суде мужчина признал свою вину, частично компенсировал ущерб и выразил раскаяние.

Суд, учитывая позицию прокурора, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих факторов, назначил подсудимому наказание в виде четырех лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу.