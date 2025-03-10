Происшествия

В Пскове продолжают искать мужчину, самовольно покинувшего больницу

Поиски уроженца деревни Старонья Псковского района Вадима Подоянова 1964 года рождения, пропавшего без вести 29 июня 2022 года, продолжают сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Вадим Подоянов, проживающий в деревне Карамышево Псковского района, пропал после того, как самовольно покинул Псковскую межрайонную больницу, и его местонахождение до сих пор не установлено.

Мужчина было одет в майку в бело-голубую полоску, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки темного цвета с закрытым носком без задников. Приметы: на вид 55-60 лет, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, седые волосы, голубые глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вадима Подоянова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.