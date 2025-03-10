Происшествия

Пять уголовных дел за кражи с банковских счетов в Великих Луках направлены в суд

Пять обвинительных заключений по фактам совершения краж с банковского счета (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ) утвердила прокуратура Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Установлено, что обвиняемые на территории города Великие Луки находили утраченные (похищенные) банковские карты, при помощи которых с использованием встроенной система бесконтактного способа оплаты покупали товары в торговых точках города Великие Луки, тем самым совершая тяжкие преступления.

Санкция пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Уголовные дела направлено в суд для рассмотрения по существу.