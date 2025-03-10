Происшествия

Великолучанка получила срок за попытку отбиться от собутыльника ножом

Великолучанка отбивалась ножом от собутыльника и оказалась за решеткой (часть 1 статьи 114 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук.

В ходе судебного следствия установлено, что в январе женщина пришла в гости к своему знакомому, с которым они совместно стали распивать спиртное. Между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина, не вытерпев аргументов своей знакомой, стал бить ее рукой по лицу и телу, а затем схватил женщину за горло и стал душить. С целью защиты обвиняемая взяла из ящика нож и два раза ударила им мужчину в брюшную область и область груди, причинив тяжкий вред его здоровью.

10 марта мировой суд города Великие Луки вынес обвинительный приговор. Женщина признана виновной в совершении вышеуказанного преступления и ей с учетом того, что она уже ранее судима и судимость не погашена, назначено наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.