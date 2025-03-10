Происшествия

Жителю Опочки грозит до 20 лет тюрьмы за покушение на сбыт почти 100 грамм эфедрона

Прокуратура города Пскова подтвердила законность решения следователя о возбуждении уголовного дела по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Дело возбуждено в отношении 38-летнего жителя города Опочки, который в марте 2025 года был задержан сотрудниками УКОН УМВД России по городу Пскову, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Установлено, что задержанный незаконно хранил наркотическое средство, являющееся производным эфедрона, общей массой 97,3 грамма, что квалифицируется как крупный размер. Учитывая, что обвиняемый ранее был судим за аналогичное преступление и не имеет постоянного источника дохода, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела. Согласно санкции статьи 228.1 УК РФ, обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.