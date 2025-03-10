Происшествия

Двоим псковичам назначили по полгода лишения свободы условно за кражу денег с банковского счета

Прокуратура города поддержала обвинение в отношении двоих жителей города Пскова, которые совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета потерпевшего, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

При рассмотрении уголовного дела судом установлено, что 21 ноября 2024 года 19-летние жители города нашли банковскую карту, принадлежащую потерпевшему, с помощью которой оплачивали товары в различных торговых точках города на общую сумму 4 630,83 рубля.

Суд признал людей виновными в краже денег с банковского счёта. За это преступление суд назначил каждому из них наказание — 6 месяцев лишения свободы условно.