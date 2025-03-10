Происшествия

Пожар в гараже задел жилой дом в псковском садоводстве «Пристань-2»

Гараж горел в садоводческом некоммерческом товариществе «Пристань-2» Псковского района 16 марта, в жилом доме огонь повредил стену. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы бензогенератора. Пожарными МЧС России эвакуирован 50-литровый газовый баллон, спасен жилой дом.

Также огнеборцы спасли двухэтажный нежилой дом на улице Красноармейской в Пыталово при ликвидации пожара из-за неосторожного обращения с огнем. На втором этаже выгорели по всей площади комнаты, также пламя повредило чердачное помещение.

Позднее в деревне Соколово Печорского муниципального округа при ликвидации возгорания в хозяйственной постройке пожарные спасли жилой дом и строения. Возможной причиной пожара стал аварийный режим работы электрической лампы.