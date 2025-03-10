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Гражданина Узбекистана оштрафовали за попытку дать взятку псковскому таможеннику

17.03.2025 16:20|ПсковКомментариев: 0

Житель Республики Узбекистан осужден за покушение на дачу взятки заместителю начальника таможенного поста в Псковской области (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре. 

Суд установил, что в феврале мужчина пытался передать заместителю начальника таможенного поста (сменного) МАПП «Убылинка» Псковской таможни 200 Евро (20 426 рублей).

Деньги предназначались за беспрепятственное перемещение грузового транспортного средства под его управлением через таможенную границу без проведения досмотра. 

Действия мужчины пресекли сотрудники Псковской таможни. Суд с учетом позиции государственного обвинителя Псковского транспортного прокурора Сергея Моисеева признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей с конфискацией суммы взятки в доход государства. В связи с зачетом срока содержания под стражей наказание смягчено до 50 тысяч рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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