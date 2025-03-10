Жительницу Пыталовского округа оштрафовали за матерную подпись к подарку во «ВКонтакте»

Жительницу Пыталовского округа наказали за отправку подарка в соцсети «ВКонтакте» с нецензурным текстом, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.
Женщина со своей личной страницы в социальной сети «ВКонтакте» направила на личную страницу другой гражданки подарок с текстом, содержащим ненормативную лексику и оскорбительные выражения.
Установлено, в действиях подсудимой содержится состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ – оскорбление.
Женщина признала вину в совершении правонарушения.
Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка №17 и мировой судья судебного участка №6 признали женщину виновной в совершении указанного административного правонарушения и назначили ей наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей.