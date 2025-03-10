Происшествия

Две минометные мины идентифицировали в Красногородском округе

Две минометные мины идентифицировала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова в Красногородском муниципальном округе 18 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Минометные мины времен Великой Отечественной войны калибра 122 мм обнаружили вблизи деревни Крестовка.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).