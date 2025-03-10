Происшествия

Сотрудника псковского филиала «Росгранстроя» оштрафовали за нарушение норм выдачи СИЗ

Псковский транспортный прокурор потребовал устранить нарушения трудового законодательства в филиале учреждения «Росгранстрой», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что в учреждении не соблюдался порядок обучения работников по охране труда и проверки знаний, а также нарушались нормы выдачи средств индивидуальной защиты.

В результате вмешательства прокурора виновный сотрудник оштрафован на 4 тысячи рублей. Приняты меры к устранению нарушений.