Происшествия

Продолжаются поиски без вести пропавшего жителя Пскова

Поиски пропавшего без вести в июле 2023 года жителя Пскова продолжаются, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе розыскной работы УМВД России по городу Пскову.

Фото: УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, пропал Андрей Петров 1978 года рождения, мужчина проживает в областном центре на улице 2-ой Посёлочной. Последний раз псковича видели в микрорайоне «Завеличье» у моста Александра Невского, вблизи улицы Подвишенской. С 27 июля 2023 года его местонахождение остается неизвестным. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Пскову продолжают вести поиск без вести пропавшего.

Приметы: на вид примерно 45 лет, рост около 185 сантиметров, худощавого телосложения, светлые короткие волосы. Передвигался с трудом, походка шатающаяся, имелись проблемы с ногами.

Мужчина был одет в серую кепку, очки с оправой черного цвета, зеленую футболку с вырезом на груди, куртку темно-зеленого цвета в полоску с капюшоном, тканевые штаны черного цвета, темно-синие резиновые тапки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.