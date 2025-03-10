Происшествия

Пять мусорных контейнеров горели в Пскове

Пять мусорных контейнеров горели в Пскове 20 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожарные МЧС России ликвидировали возгорания пяти мусорных контейнеров на улицах Розы Люксембург и Чехова. Причину данных возгораний устанавливают специалисты Госпожнадзора. На возгорания реагировали дежурные караулы в составе восьми специалистов и двух единиц техники.

Также в Порхове произошло возгорание четырех мусорных контейнеров на улицах Пушкина, Калачева и Псковской. Возможной причиной всех возгораний стало неосторожное обращение с огнем. На возгорания реагировал дежурный караул в составе трех специалистов и единицы техники.