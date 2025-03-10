Происшествия

Труп пропавшего в ноябре мужчины нашли в реке Шелонь в Порховском округе

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в акватории реки Шелонь в деревне Кокорево Порховского округа тела 34-летнего мужчины с признаками утопления, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По полученной информации, погибшим является местный житель, пропавший в ноябре 2024 года. В ходе проводимых поисковых мероприятий тело мужчины обнаружено в акватории реки.

В настоящее время по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.