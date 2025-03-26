Происшествия

Жилой дом горел в стругокрасненской деревне Сковородка

Жилой дом горел в деревне Сковородка Стругокрасненского муниципального округа 26 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 23:23. Возможная причина случившегося - несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве печи. К ликвидации привлекались пять специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.

Ранее, в 11:55, в этот же день стало известно о возгорании хозяйственной постройки в деревне Смуравьево-2 Гдовского муниципального округа. Возможная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. К ликвидации привлекались четыре специалиста противопожарной службы области и две единицы техники.