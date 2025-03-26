Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в многоэтажке в Пскове

В правоохранительные органы 28 марта поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одной из квартир многоквартирного жилого дома в городе Пскове тела мужчины с признаками воздействия высоких температур. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

По полученной следствием информации, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем. Иные лица в ходе пожара не пострадали. В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«На территории Псковской области участились случаи гибели людей в результате бытовых пожаров. По каждому подобному факту следственными органами устанавливаются обстоятельства случившегося и причины возгораний», - сказали в СУ СК по региону.