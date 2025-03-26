Происшествия

Псковичам поступают мошеннические звонки от лица налоговой

Жителям Псковской области на личные номера мобильных телефонов стали поступать фейковые звонки от якобы работников налоговой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по Псковской области.

Неизвестные представляются сотрудниками Управления и сообщают о том, что у псковича не уплачены налоги, а для их оплаты необходимо прийти в налоговый орган к определенному инспектору.

При этом неизвестные настаивают, что на прием обязательно нужно записаться через интернет, а запишут на прием они сами, дистанционно. Для этого псковичам, как бы в подтверждение сказанного, высылают на электронную почту письмо с адресом и телефонами Управления. Затем присылают код «для регистрации на финуслугах» и просят его назвать, чтобы записаться на прием в Управление.

«Назвав незнакомцу код из фейкового письма, или перейдя по ссылке, вы рискуете своими деньгами, - предупреждает УФНС России по Псковской области. - Кроме того, данные вашей банковской карты могут быть впоследствии использованы мошенниками для организации криминальной схемы».

Чтобы не стать жертвами злоумышленников, необходимо помнить определенные правила. Во-первых, ФНС России не звонят и не рассылают сообщения с требованиями оплатить задолженность на приеме у инспектора. Данные сообщения являются преступными действиями мошенников. Во-вторых, если полученное письмо или звонок вызывают сомнения, информацию о наличии задолженности можно уточнить:

в личном кабинете на официальном сайте ФНС России;

в личном кабинете на портале Госуслуг;

в мобильном приложении «Налоги ФЛ».

Кроме того, для уточнения информации можно в любое время, позвонив на телефонный номер Единого контакт - центра ФНС России 8-800-222-22-22.