Происшествия

Почти 500 тысяч рублей потеряли жительницы Псковской области из-за мошенников

В результате обманных действий мошенников около полумиллиона рублей потеряли две жительницы Псковской области, которым предложили «обезопасить» свои сбережения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службу УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, двум жительницам Пскова и Великолукского района – пенсионерке и студентке - звонили неизвестные лица, которые представлялись правоохранителями и сотрудниками других организаций. Под предлогами, якобы, блокирования несанкционированной операции по списанию денежных средств, а также необходимости перевода сбережений на «безопасные счета» ввели гражданок в заблуждение.

В результате, потерпевшие лишились в совокупности около 500 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе следствия.

Полиция напоминает, что злоумышленники непрерывно адаптируют используемые ими преступные схемы под текущие жизненные реалии, придумывая все новые сценарии манипуляции человеческими эмоциями. Будь то желание получить в Сети легкий заработок, стремление сэкономить или страх потерять свои финансовые накопления. Поэтому следует всегда тщательно перепроверять всю поступающую к вам информацию, пользоваться только подтвержденными официальными сайтами организаций, не устанавливать на телефоны и компьютеры приложения сомнительного происхождения.

Специалисты банков ни при каких обстоятельствах не станут просить клиентов установить на их смартфоны или компьютеры какое-либо средство удаленного управления. Ведь у них и так есть все необходимые ресурсы и инструменты для блокировки незаконного доступа к личным кабинетам пользователей или изменения условий обслуживания их карт.