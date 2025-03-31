Происшествия

Прокуратура начала проверку по факту падения ребенка в шахту заброшенного крематория в Великих Луках

По поручению прокурора области Андрея Мошкова организована прокурорская проверка по факту травмирования несовершеннолетней девочки в результате падания с четвертого этажа заброшенного здания в городе Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что 30 марта двое подростков гуляли по заброшенному зданию на улице Больничной в городе Великие Луки, где произошел несчастный случай. Одна из них не увидела отверстие в полу и упала с четвертого на первый этаж, получив при этом тяжелые травмы. Девочка госпитализирована в детское хирургическое отделение Великолукской межрайонной больницы.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям или бездействию виновных лиц, в том числе по статье 293 УК РФ (халатность).

Одновременно будет проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.