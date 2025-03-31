Происшествия

Предбанник горел на улице Шабанова в Пскове

Предбанник горел на улице Шабанова в Пскове 31 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 04:33. В бане выгорело помещение предбанника.

Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки. Пожар ликвидировали 12 специалистов МЧС России и 4 единицы техники. Баню удалось спасти.

В этот же день в 08:31 произошел пожар на улице Фрунзе в Острове-2.

Сгорело неэксплуатируемое строение общей площадью 150 квадратных метров. Возможной причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидировали 5 специалистов МЧС России и 2 единицы техники.