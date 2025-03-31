Происшествия

Охранную организацию будут судить за непредотвращенную кражу денег из великолукского магазина

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск общества с ограниченной ответственностью «Шин-АвтоТрейд» из Великих Лук к обществу с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация "Байкал"» о взыскании 970 060 рублей 22 копеек убытков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Между ООО «Шин-АвтоТрейд» и «Байкал» действовал договор на оказание охранных услуг силами и средствами быстрого реагирования.

В перечне объектов, подлежащих охране ГБР, был объект «Магазин. Склад. Шиномонтаж», расположенный в деревне Торчилово Великолукского района.

25 ноября 2024 года с объекта заказчика неизвестный украл деньги, находящиеся в здании охраняемого объекта, в сумме 970 060 рублей 22 копеек. Как указывает истец в своем исковом заявлении, ГБР прибыла на объект с опозданием и только на повторный сигнал «Тревога (входная зона)».

Исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.