Происшествия

Пожизненное лишение свободы грозит порховичу, сжегшему свою сожительницу

Прокуратура области направила в суд уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Заместитель прокурора области Алексей Попов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Порховского района. Он обвиняется в совершении убийства с особой жестокостью.

В ходе расследования установили, что в новогоднюю ночь 49-летний мужчина вместе с сожительницей распивал алкоголь по месту жительства. Между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый взял из помещения кухни пластиковую канистру с бензином и несколько раз облил ею потерпевшую.

В результате этих действий он причинил женщине массивные термические ожоги, от которых она скончалась.

Злоумышленнику предъявили обвинение в совершении преступления по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненного лишения свободы.