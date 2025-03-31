Происшествия

Возгорание бани ликвидировали в псковской деревне Большое Загорье

Возгорание бани произошло в деревне Большое Загорье Псковского района 2 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 23:11. Общими силами областных пожарных и огнеборцев МЧС России в составе 6 специалистов и 2 единиц техники ликвидировали пожар площадью 12 квадратных метров, спасли жилой дом. Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи.

В этот же день в 15:14 поступило сообщение о пожаре в деревне Батово Новосокольнического района. Ликвидировали возгорание кровли бани площадью 2 квадратных метра. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали 7 специалистов МЧС России и 2 единицы техники, которые спасли жилой дом и хозяйственную постройку.

А в 16:25 произошел пожар в деревне Иванцево Кубецкое Невельского муниципального округа. Сгорели три неэксплуатируемых строения. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидировала противопожарная служба области в составе 4 специалистов и 2 единиц техники. Огнеборцы спасли два нежилых дома.

Позднее ликвидировали возгорание бесхозного строения площадью 54 квадратных метра в деревне Крючково Дедовичского района. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали 6 специалистов МЧС России и 2 единицы техники.

В 19:48 поступило сообщение о пожаре в деревне Осташкино Локнянского муниципального округа. Областные пожарные ликвидировали возгорание жилого дома и хозяйственной постройки общей площадью 80 квадратных метров, спасли две хозяйственные постройки. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электропроводки.