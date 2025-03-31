Происшествия

Пскович угрожал пинцетом сотруднику магазина ради банки кофе

Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову по горячим следам раскрыли разбой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в областном центре ночью 2 апреля из торгового зала магазина по Рижскому проспекту неизвестный мужчина, угрожая персоналу предметом, похожим на нож, открыто похитил банку кофе.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову незамедлительно провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался безработный пскович 1991 года рождения. При обыске у него изъят медицинский пинцет, которым он, как выяснилось, и угрожал продавцам.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется расследование. В полиции добавили, что этот горожанин, по имеющимся данным, подозревается также в совершении грабежа в магазине на Завеличье.