Происшествия

Прокуратура организовала проверку по факту падения девочки с 3 этажа в псковской Гверздони

Проверку организовали по поручению прокурора области Андрея Мошкова по факту падения малолетней девочки с балкона 3 этажа в деревне Гверздонь Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки дадут правовую оценку действиям или бездействию виновных лиц. Прокурорская проверка также установит соблюдение органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требований законодательства об охране жизни и здоровья детей.

Прокурор области поставил результаты проверки на личный контроль.

«Призываем родителей не оставлять детей без присмотра, проявлять бдительность и осторожность во избежание трагических последствий», - отметили в прокуратуре.