Происшествия

Центр реабилитации животных сгорел в Великолукском районе

Центр реабилитации животных сгорел в Великолукском районе 8 апреля, сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Центр реабилитации животных / «ВКонтакте»

«Всё сгорело. Я не успела практически никого вынести, спасти», - сообщается в группе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области, это не совсем центр реабилитации животных, а обычный дом гражданки под Великими Луками, которая в своем доме собирала животных.

На месте еще работают специалисты МЧС, подробная информация будет позже.