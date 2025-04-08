Происшествия

Жилой дом площадью 130 квадратных метров горел в себежской деревне Березка

Возгорание в жилом доме площадью 130 квадратных метров произошло в деревне Березка Себежского района 8 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило утром. Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла. Возгорание ликвидировали 6 областных пожарных и 2 единицы техники, спасли 2 хозяйственные постройки.

А в 11:50 поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Медовая в деревне Земляничино Великолукского района. Возможной причиной стало короткое замыкание в электросчетчике внутри дома. Возгорание площадью 80 квадратных метров ликвидировали 11 специалистов МЧС России и 3 единицы техники, спасли 3 хозяйственные постройки.

В 12:32 поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Долгая Великолукского района. Предположительной причиной стало короткое замыкание электропроводки на вводе в дом. Возгорание ликвидировали 8 специалистов МЧС России и 2 единицы техники.

Позднее на улице Красногородской в Опочке в нежилом доме произошло возгорание потолочного перекрытия. Возможная причина - короткое замыкание электропроводки внутри здания. Возгорание ликвидировали 5 специалистов МЧС России и 2 единицы техники. Огнеборцам удалось спасти здание.