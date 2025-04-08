Происшествия

Кражу из строительного магазина предотвратили сотрудники псковской Росгвардии

Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу из строительного магазина 9 апреля в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

При патрулировании улиц сотрудники Росгвардии около 14:00 получили от дежурного сигнал о срабатывании тревожной кнопки в местном строительном магазине на Рижском проспекте. Росгвардейцы оперативно выдвинулись на место происшествия и по прибытию задержали псковича 1958 года рождения, который пытался похитить из торгового зала инструменты на сумму 21 000 рублей.

По данному факту проводится проверка.