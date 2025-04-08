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Олег Брячак о разочаровании в ректоре ПсковГУ: Человек оказался без стыда и совести

Положительные отчеты ректора ПсковГУ Натальи Ильиной перед депутатами Псковского областного Собрания оказались обманом, в который многие поверили. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Брячак высказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Недавно она выступала перед нами в областном Собрании, рассказывала о процветании университета, и мы ей поверили. А теперь выясняется, что человек, который должен быть примером для студентов и преподавателей, оказался оборотнем без стыда и совести», — отметил Олег Брячак.

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Напомним, 8 апреля ректора задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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Сообщается, что ректор обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове жила в люксовом номере ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», а еще часто бывала в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.

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Правоохранительным органам в связи с задержанием ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной оказывается необходимое содействие.