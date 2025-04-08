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Пенсионер в дубленке пропал в Стругокрасненском округе 

10.04.2025 22:04|ПсковКомментариев: 0

79-летний Николай Курносов пропал в деревне Гора Каменка Стругокрасненского округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении поискового отряда «ЛизаАлерт». С 29 марта его местонахождение неизвестно.

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза, имеет инвалидность по слуху. Был одет в темно-коричневую  дублёнку, чёрную шапку-ушанку.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8(911)890-92-81, 8-921-219-69-26 или 112.

Источник: Псковская Лента Новостей
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