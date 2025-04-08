Пенсионер в дубленке пропал в Стругокрасненском округе 

79-летний Николай Курносов пропал в деревне Гора Каменка Стругокрасненского округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении поискового отряда «ЛизаАлерт». С 29 марта его местонахождение неизвестно.
Ориентировка: «ЛизаАлерт»
Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза, имеет инвалидность по слуху. Был одет в темно-коричневую дублёнку, чёрную шапку-ушанку.
Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8(911)890-92-81, 8-921-219-69-26 или 112.